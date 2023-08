Ülikooli mikrokraadiprogrammid ootavad õppijaid veel vaid loetud päevad

«Huvi mikrokraadiõppe vastu on suur: programmidesse registreerunuid on üle 400. Kuna õpihuvilised on viimastel nädalatel aktiivselt mikrokraadiprogrammide kohta küsinud ja nii mõneski programmis on vabu kohti, otsustasime nendesse kandideerimise tähtaega pikendada 28. augustini. Uude mikrokraadiprogrammi «Geneetika personaalmeditsiinis» saab kandideerida 30. septembrini,» lisas Ristolainen.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, milles arvestatakse tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega. Mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d ja need kestavad enamasti semestri või kaks. Programmi läbinu saab soovi korral jätkata tasemeõppes.