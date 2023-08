Põltsamaa vald otsib Kamari järve äärde kämpinguala arendajat

Saariku kinnistu on Kamari järvel asuv poolsaar, mille üldpind on 4,51 hektarit. Alale on detailplaneeringuga kavandatud kämpingu- ja puhkeala koos seda toetava taristuga.

Järve teisele kaldale on välja arendatud veelauakeskus WPark koos administratiivhoonega. Wpark avati 2020. aastal. Eelmisel aastal valmis Kamari järve ääres ka seiklusrada, kus on 12-meetristele taladele kinnitatud postipark. Kokku on seikluspargis kuus rada ja 90 mängu või takitust, sealhulgas mitu põnevat laskumist, millest pikim on 130 meetrit ja lõpeb vette maandumisega. See on ainuke seikluspark Eestis, kus saab vette maanduda.