GALERII ⟩ Koduta loomade varjupaik avati päikesepaistes

Avasõnad ütles ka Tartu linnapea Urmas Klaas. «See, kuidas me oma lemmikloomadesse suhtume ja neid toetame, see räägib meie ühiskonna väärtustest ja räägib meist kui inimestest,» sõnas linnapea.

Maja ehitus ei sujunud aga probleemideta. Varjupaika haldava MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi juhatuse liige Kirke Roosaar kirjeldas, kuidas kõik asjaosalised pidid tegema järeleandmisi, et tuvastada õiged vajadused ning siduda need nõuete, turvasüsteemide ja muuga. Ta lisas, et hoolimata mõningatest lahkhelidest on ta tulemusega väga rahul. «Eestis ei ole ühtegi nii vingelt tehtud varjupaiga administratiivhoonet,» sõnas Roosaar.