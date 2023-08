Kliimanõukogu hakkab juhtima Tartu linnaarhitekt

Kliimaminister Kristen Michal sõnas, et kliimanõukogu koondab asjatundjaid, kes teadmiste, tausta ja kogemusega aitavad Eestil vastata küsimusele, kuidas väiksem keskkonnajalajälg saab meie konkurentsieeliseks. «Hea kliimaseaduse sünniks on vaja ausat ja avatud debatti, tarku küsimusi ja nutikaid vastuseid ning järjekindlust siis see kõik ka ellu viia, tänan kõiki, kes aja ja vaimutööga kaasa löövad,» ütles Michal.