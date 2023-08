MIKS? ⟩ Miks pole Tartus põhjalikult uuendatud Senffi treppidel lubatud jalgrattarenni?

Trepid said küll valmis ning me tahtsime need kohe jalakäijatele avada, kuid mõned tööd on seal veel teha, seega pole kõik veel täielikult valmis. Seetõttu on seal praegu ka aiad püsti. Jalgrattarenn on tellitud ja soovime selle kindlasti esimesel võimalusel paigaldada.

Mida tuleb veel teha, et trepp ja selle ümbrus täielikult valmis saaks?

Praegu puuduvad sealt Tartu ülikooli raamatukogu poolses otsas veel mõned trepikäsipuud, mis hakkavad ühtlasi piirama seda, et jalgrattaga ei saaks mäest alla sõita. Ka alumiste treppide juurde paigaldatakse kolm käsipuud. Lisaks on tellitud pink ning üks prügikast on paigaldamata.

Millal kõik need lisad sinna paigaldatakse?