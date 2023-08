Piltuudis ⟩ Vald peab lagastajate tõttu avaliku käimla ööseks sulgema

Vallavalitsus andis teada, et on sunnitud Turu tänaval asuva avaliku WC alates kolmapäevast igal õhtul kell 17 sulgema. «Viimastel öödel on mitmel korral rikutud avalikku korda ja WCs vandaalitsetud. Tuletame meelde, et territooriumil on videovalve ning tegevused jäävad kaamerasse,» seisis teates.

Põltsamaa Halduse juht Merlin Martinson sõnas, et käimlas suurem lagastamine on aset leidnud viimasel paaril ööl. «Eesmärk on seda ikka ööpäevaringselt avatuna hoida, aga kuna kord on nii käest ära, siis pole muud võimalust,» sõnas Martinson.

Ta lisas, et lagastajad on neile teada ning nendega tegeleb edasi politsei. Teada on, et tegu on noortekambaga. «Kuna meil on vähemalt üks isik kindlasti teada ja temaga tegeletakse, siis loodame, et asi mingil ajal ka normaliseerub ning saame käimla taas ööpäevaringselt avatuna hoida,» lisas Martinson.