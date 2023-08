Olümpiamuuseumis saab näha parimaid spordifilme

Festivali raames saab näha autoralli kuldsetest 80ndatest filmis «Kurvilise tee legendid», mis valmis «Ott Tänak – The Movie» tegijate käe all.

Tüdrukute vuti ning naiste spordi tähtsusest ja mitmekesisuse olulisusest saab näha 2002. aasta Suurbritannia filmis «Bend It Like Beckham». Lisaks puudutavad filmid ratsa-, ekstreem-, male- ja parasporti ning seda nii Ameerika Ühendriikide, Läti kui Eesti filmitegijatelt.

Filme on võimalik vaadata neljal järjestikusel õhtul spordimuuseumis. Iga seansi eel ootab külastajaid ka sissejuhatus, mis avab paremini nii filmi tagamaid kui ka sealseid temaatikaid. Filmid linastuvad koos eestikeelsete subtiitritega.

«Üritame sel korral SOFFiga selles suunas minna, et näitame erinevate spordialade filme ehk mitte nii-öelda ainult traditsioonilist olümpiasporti,» sõnas spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun. «Usun, et kõik filmid pakuvad mõtteainet, kuidas käsitletavaid spordialasid peaks vaatlema ja et spordiga võib tegeleda igaüks,» lisas ta.