Vahur Kollom: saadik on oma otsustes vaba

Kuid vabadus tähendab ka vastutust. Demokraatia ja riik ei saa kunagi valmis ja on pidevas arengus. Samamoodi ei muutu üleöö poliitiline kultuur Eestis paremaks. Olgugi et me oleme olnud tublid õpipoisid, võtab järelejõudmine arenenud demokraatlikele riikidele natuke aega. Okupatsiooniaeg on meie kollektiivset aju korralikult räsinud, kuid pealesurutud kogemus aitab ka paremini mõista, mis on vabaduse hind.