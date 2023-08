Pärast korduvale tähelepanu juhtimisele, et selline süsteem tegelikult sunnib tegema kulutusi, mida omavalitsus saaks vältida, teatatakse, et on leitud veel parem süsteem. Eesmärk on täiesti õige ja suund põhjendatud, kuid miks vastati opositsiooni tähelepanu juhtimistele pidevalt nii, nagu oleks see kõigest täiesti valesti aru saanud?