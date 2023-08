Lehes anonüümsust palunud Peip­siääre vallas töötava mehe sõnul on levi seal nii halb, et mitmed kohalikud on juba paar aastat kasutanud idanaabrite SIM-kaarte.

«Vene numbreid kasutavad siinkandis mitmed, sest Eesti mobiilivõrkude levi on iga aastaga aina kohutavam,» rääkis ta. «Praegu on Ukrainas käiva sõja tõttu Vene mobiilinumbrit ilmselt raskem hankida, aga nii mõnelgi kohalikul oli see juba enne sõja algust, sest Vene võrgus on vähemalt levi.»