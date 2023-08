Aparaaditehases avatakse Alisa Vasina näitus «Kunst on moes»

Alisa Vasina avab oma loomingu telgitagused, kus kunst on viidud traditsioonilisest lõuendi piiridest välja ja muudetud kantavaks. See näitus kõneleb loo sellest, kuidas joonistustest sünnib kantav kunst, inspireerides meid nägema kunsti kõikjal enda ümber, mitte ainult lõuendil, vaid ka väljaspool pildiraame.

«Oma teekonnal olen jõudnud järeldusele, et elu on kui lõuend, mida iga inimene täidab enda valitud värvidega, maalides isiklikku lugu,» kommenteeris kunstnik Alisa Vasina enda näituse loomisprotsessi.

Kunstnik ammutab inspiratsiooni linnadžungli stiilsetest isiksustest, kes inspireerivad teda looma julget ja väljendusrikast kantavat kunsti just nende jaoks. Näituse keskmes on kunstniku armastus looduse vastu, mis on tema teine inspiratsiooni allikas. Kunstniku maalid ja tööprotsess on otseselt seotud looduse sümbolitega - nii loomade kui ka taimede omadega.