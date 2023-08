VIDEO ja GALERII ⟩ Aura veekeskuse basseinis hõljus hübriidmannekeen, keda päästjad ja kiirabiõed asusid ellu äratama

Päästeameti Lõuna päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialist Urmas Saarepuu, kel on elus kogemus mõnekümne uppujaga, märkas, et vee alla vajunult hõljub mannekeen väga tõepäraselt ja üsna sarnaselt uppunud inimesega.

Eestis koolitustel seni veel mitte kasutatava mannekeeni proovimist jälgis intensiivraviarst ja veepäästekoerajuht Aare Ööpik. Ta selgitas, et koertelegi simuleeritakse erinevaid veeõnnetusi, et neile õpetada uusi tingitud reflekse. Koer on päästjale abiks päästevahendi vedamisel, ja ka siis, kui on vaja päästjat koos kannatanuga aidata kaldale transportida, kuna päästja koorem on tõepoolest raske, ja koerast abiline aitab tal energiat säästa.