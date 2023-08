PILDID ⟩ Riias loeb nüüd kell aega Tartu kultuuripealinna tiitliaasta alguseni

Tartu 2024 galeriist maamärgi avas Riia südalinnas Galerija keskuses Tartu linnapea Urmas Klaas koos värske Riia linnapea Vilnis Kirsisega. Esimese minigalerii teose autor on Läti kunstnik Diāna Tamane, kes on viimased 17 aastat elanud Tartus. Tema teos kannab pealkirja «Alati kodus». Esimese kunstniku teos jääb publikule avatuks 26. augustini.

«Riia on Tartu sõpruslinn ja siin viibimine on meile alati auasi,» rääkis linnapea Urmas Klaas maamärgi avamisel. «Riia on tartlaste jaoks oluline keskus ja ootame kõiki lõunanaabreid järgmisel aastal kultuuripealinna pidustustele.»