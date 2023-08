Nordecon ehitab Tartumaal 60 miljoni euro eest kaitseväele ladusid

Lepingute kogumaksumus on ligikaudu 60 miljonit eurot koos käibemaksuga ning tööd valmivad 2024. aasta lõpus, teatas Nordecon börsile.

«Järgmise paari aasta jooksul on taristuarenduste prioriteet Kagu-Eestis, kuhu investeerime sadu miljoneid eurosid, et rajada lisataristut ladustamistingimuste suurendamiseks ning liitlaste vastuvõtmiseks. Ühed olulisimad arendused on seejuures Nõo ja Luunja valda ehitatavad uued laokompleksid, mis aitavad luua paremad tingimused formeerimiseks ja varude hoiustamiseks,» ütles RKIK-i Lõuna portfellijuht Peeter Karja pressiteates.