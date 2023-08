ENNEOLEMATU UPUTUS ⟩ Üleujutus viis Äksist minema trepid, sõiduteed ja kassi

Paljude Äksi elanike jaoks saabus Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäev ehmatusega, kui südaöösel lisaks piksekõminale vihma sedasi sadama hakkas, et see elumajade lähedal asuvatelt põldudelt hoovidesse voolas, lõhkudes oma teel ära aedu, aiamajakesi, kasvuhooneid ja sõiduteid. Vihmavesi tulvas läbi Äksi sellise jõuga, et tungis ka inimeste keldritesse ning tekitas kohalikele palju varalist ja hingelist kahju.