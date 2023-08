VAATA PILTE ⟩ Jalakäijad saavad Senffi treppe taas kasutada

Juulikuu 3. päeval sulgeti trepid, et hakata neid remontima. Siis lubas OÜ Balte Haljastuse esindaja Aare Rohtmets, et ettevõte soovib remondiga ühele poole saada võimalikult kiiresti ning 19. augustiks peab see kindlasti valmis saama. Nagu lubatud, nii ka tehti ning nüüd saab treppe mööda taas ülikooli raamatukokku või Toomemäe poole jalutada.