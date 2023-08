«Puhastamise käigus on juba selgunud, et tiigis ei ole niivõrd palju muda ja setteid, vaid see on erinevatest veetaimedest tihedalt kinni kasvanud,» ütles Tartu linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Aija Kosk. «Samuti on seal hulga mitmesugust prügi.»