Mõistan sellele väitele ilmselt kõlavat esimest vastulauset: tegu pole piiranguga, vaid autoga sõitvad inimesed peavad lihtsalt tegema aastas lisaväljamineku. Arvestatav osa Eesti ühiskonnast neelab selle maksu ilmselt tõesti ka alla, pingutab püksirihma ja leiab need eurod, mida kord aastas maksta, et tarbeesemeks oleva autoga edasi sõita.

Aga tegelikult puudub maksu väljatöötajatel arusaam, kui palju on Eestis neid inimesi, kes on juba praegu koduse eelarvega tõsiselt raskustes ja veel üks turjale riputatav koormus suurendab seda selliselt, et toimetulek pruugi enam reaalne olla. Vaid reaalsusest irdunud inimene saab sellisel puhul jagada soovitust osta säästmise eesmärgil ökonoomsem auto.