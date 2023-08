Skulptor Mati Karmini ja arhitekt Tiit Trummali «Suudlevate tudengite» purskkaev avati Tartu raeplatsil 1. septembril 1998 ning 25 aastaga amortiseerus see sedavõrd, et saabuvaks Euroopa kultuuripealinna aastaks otsustas linnavalitsus purskkaevu korda teha. Töid alustati suve hakul ning nüüd on remont nii kaugel, et juba vähem kui kuu aja pärast peaks linna üks tuntumaid sümboleid oma kohal tagasi olema.