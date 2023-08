Vabade kunstide professoriks saab lavastaja Peeter Jalakas

«Peeter Jalakas on loonud pea 50 lavastust ja mänginud Eesti teatrimaastikul väsimatu eksperimentaatori rolli,» sõnab Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan, teatriteaduse professor Anneli Saro. «Ta on märkimisväärselt uuendanud nii sõna, muusika- kui ka tantsuteatrit, sulatades eri teatriliikide ja väljenduslaadide osakesi totaalseteks kunstiteosteks. Paljude teatrilukku läinud lavastustega on ta ehitanud silla Eesti pärimuskultuuri ja nüüdisaegse mitmekultuurilise ühiskonna vahele, eksperimenteerides ka tehnoloogilise ning multimeediateatriga.»

Peeter Jalakas (1961) on tuntud mitme teatritrupi looja ja juhina ning Baltoscandali festivali ja paljude rahvusvaheliste teatriürituste eestvedajana. 1987. aastal lõpetas Jalakas Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise eriala, misjärel täiendas end Eugenio Barba (Odin Teatret, Taani), Roberto Ciullo ja Pina Bauschi (Theater an der Ruhr, Saksamaa) juures. Ta on pannud aluse teatritruppidele TPI Tudengiteater, VAT Teater ja Ruto Killakund. 1992. aastal asutas Jalakas Von Krahli teatri – Eesti esimese erateatri pärast teist maailmasõda –, mille omanik ja juht on ta ka praegu.