Õhitud elektrijaama varemetele on ehitatud pärast sõda väike elektrijaam ning hiljem selle külge töökojad ja garaažid. Sild turbasoost toodangu vedamiseks valmis kaks aastat tagasi. Vasakul ülanurgas on elamu, milles asus enne sõda elektrijaama ametnike maja.

Tartust paarkümmend kilomeetrit läänes asub alevik, kus on Fixil kuulsaks lauldud suveaed – Ulila. Ajaloos on seda kohta mainitud Elvast kolm sajandit varem ja see on olnud tartlastele suvituslinnast üle 30 aasta eluliselt tähtsam, sest Ulilas 100 aastat tagasi valminud elektrijaam andis ülikoolilinnale valgust ja pani käima masinaid.