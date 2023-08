Suveüritustel on hinnad seinast seina, näiteks burgeri eest küsitakse kohati kuus, kohati kümme eurot. Kes jaksab ja raatsib, see ostab.

Kas kümme eurot burgeri eest on õiglane hind või palju küsitud? Aga maksta viis eurot veepudeli või 22 eurot vihmakeebi eest? Pole saladus, et kõik läheb aina kallimaks, see on paratamatu, kuid mõnel juhul mõistus tõrgub raha välja käimast. Väga erineva valdkonna inimesed räägivad, milliste müstiliste hindadega nad suveüritustel on kokku puutunud ning mida nad sellest arvavad.