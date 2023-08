Kas noori teatrihuvilisi on lihtsam nii pikki proovipäevi tegema motiveerida kui professionaalseid näitlejaid?

Nii noorte kui ka proffidega on sama lugu: kui neil on eesmärk, tugev tahe teatris olemiseks, siis on ka valmidus iga hinna eest tööd teha. Erineb see, et ma ei eelda noortelt jäägitut pühendumust, neil on vaja aega seedimiseks ja lõbutsemiseks. Professionaal ei taha pärast proove sõpradega hommikuni laulma jääda. Ma ei taha jätta noortele teatrist negatiivset maiku suhu, seega üleliia ma neid ei utsita. Koosloome meetod ei ole kerge, näen seda noorte nägudest.