Tartlased ja tartumaalsed tähistavad taasiseseisvumise aastapäeva hommikust õhtuni

Tartus algab päev traditsioonile kohaselt Vabadussõja mälestussamba ehk Kalevipoja kuju juures. Kell 11 astuvad Kalevipoja juures üles kõnedega üles linnapea Urmas Klaas, riigiarhivaar Priit Pirsko, Eesti naisüliõpilaste seltsi juhataja ksv! Gerda-Liis Kuusk ja Hugo Treffneri gümnaasiumi abiturient Arabella Antons.

Kohal on puhkpilliorkester Tartu Jaan Tilgari juhatusel ja meeskvartett UR2KAM.

Muusikaga on täidetud ka õhtupoolik, kui Eesti Rahva muuseumi suvelaval algab nagu eelmiselgi aastal Maarjamaa Filharmoonikute koori ja orkestri kontsert «Usk.Lootus.Armastus». Nendega jagavad lava Ruslan ja Rute Trochynsky, Karmen ja Peep Puis ning täies koossesisu on laval Kaunimate Aastate Vennaskond. Kontsert on piletiga.

Tänavu on osa kavast pühendatud Ukrainale, kus 24. augustil tähistatakse riikluse päeva. Kontserdi produtsendi Kalmer Kursi sõnul aitab Ukraina sõda ka meil 20. augustil asjad perspektiivi panna. «Eesti saavutas taasiseseisvumise ning see, et me oleme täna iseseisvad, ei ole iseenesestmõistetav,» ütles ta.

Kurs leiab, et kontserdist võiks saada traditsioon, sest pealinnast väljaspool on taasiseseisvumispäeva tähistavaid üritusi liiga vähe. «See on oluline selleks, et 20. augustit väärikalt ja kõrgetasemelise kultuurielamusega tähistada,» märkis ta.

Ühiselt ja pidulikult märgitakse taasiseseisvuspäev ära ka Tartust kaugemal. Nõo valla rahvas alustab juba laupäeva õhtul kell seitse, kogunedes selleks kohaliku muusikakooli pargis.

Pühapäeva hommikul kell 10 tähistakse taasiseseisvuspäeva ja kohaliku Vabadussõja mälestussamba taasavamise tähtpäeva Rannu kalmistul. Kohal on Elva vallavanem Priit Värv, EELK Rannu Püha Martini koguduse õpetaja Robert Bunder ning Rannu koguduse segakoor.

Kell 10 pannakse pärjad ka Rõngu monumendile. Kell 12 kogunetakse Puhja parki, kus kõneleb Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu ning esinevad kohaliku kooli sõnakunstiringi õpilased.

Elvas tähistatakse pühapäeval lausa kahte tähtpäeva, nimelt täitub 100 aastat ka Elva esimesest laulupeost. Sel puhul algab kell 16 lauluväljakul tasuta laulupidu «Ilus oled, Isamaa!», millele järgneb rahvalik pidu.