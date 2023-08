Lastekliinik alustab esmaspäevast tööd uues ravikorpuses

Lastekliiniku patsientide ja nende lähedaste jaoks on M-korpuses eraldi riidehoid ja registratuur. «Et Maarjamõisa meditsiinilinnak on suur, palume vastuvõtule tulles varuda aega. Sisenemiseks saab kasutada nii N. Lunini kui L. Puusepa tänava poolseid sissepääse ning laste ja lähedaste hõlpsamaks orienteerumiseks on teekond lastekliinikusse märgistatud mänglevalt Pallilooma abiga,» tutvustas ülemõde. Palliloom on üks «Tireli-tareli-tiit, seiklus algab siit» võlumaailma põnevatest ja salapärastest tegelastest, kes laste tähelepanu püüavad ja haiglakeskkonna kogemust sõbralikumaks muudavad. Tegelaste autoriks on disainistuudio Unt/Tammik koos illustraator Marju Tammikuga.