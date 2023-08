Luunja vallas maha põlenud elumaja naaber: nägin, kui suitsusammas kerkis taevasse

Põlema süttinud majast ligi saja meetri kaugusel elav naaber sõnas, et tema teada kuulub maja üksikule keskealisele mehele, kes aga ei viibi seal iga päev. Naabri teada on majaomanikul ka korter Tartus.

Et kahe maja vahel on kõrged puud, ei saanud ka naaber teisipäeva hommikul esiti aru, kas tegu on tulekahjuga või teeb keegi kusagil hoopis lõket. Ühtäkki märkas ta suurt suitsusammast ning kuulis praksumist, seepeale kutsus ta kohale päästjad.