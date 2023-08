Kevadel Tartu koolidele toitlustusteenuse osutamise hanke võitnud Baltic Restaurants Estonia kolib õppeasutustesse sisse augusti keskpaigas. Köögid sisustatakse keskkonnasäästlike seadmetega, mille kogumaksumus on ligi miljon eurot.

«Kuna uutesse tööruumidesse kolimise ajavahemik on lühike, on tegu logistilise väljakutsega, ent tulemus on seda väärt, kuna saame panustada koolide süsinikujalajälje vähendamisse ning rohepöörde elluviimisse,» sõnas Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode.