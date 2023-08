Kavastus hakatakse võidu peale uhhaad keetma

Lohkva Külaseltsi esindaja Kaire Vahejõe sõnas, et kohaliku kogukonna jaoks on üritusel kaks eesmärki – taastada traditsioon kunagise sündmuse eestvedaja Tiit Veeberi mälestuseks ja pakkuda kohalikule kogukonnale võimalust osa saada toredast ja ainulaadsest üritusest, kuhu külalisigi kutsuda.

Kavastul on säilinud Euroopa ainus taastatud ajalooline käsiajamiga parv, mis liigub mitte nupu vaid hammasrataste jõul. Ühtlasi on ainulaadne ka see, et üks spetsiifiline supiliik on saanud endale terve tähistamist vääriva sündmuse, millest saab osa vaid Kavastus.