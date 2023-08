Nädalavahetusel vonkleb Peipsi ääres 175-kilomeetri pikkune toidutänav

Peipsi ääres on praegu kõige külluslikum aeg, mil valminud on kõikvõimalikud aia-, metsa- ja põllusaadused ning kõigest sellest valmistavad viiskümmend pop-up restorani sel nädalavahetusel Vasknarvast Saaboldani.

Festivali korraldab MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök. Ettevõtmise korraldaja Triinu Akkermann vahendas, et restoranide menüüs on teiste seas näiteks tint, viidikas, luts, haug, koha, ahven, rääbis ja latikas erinevatel viisidel. Ka metsaseened nii pirukates, suppides, salatites kui ka pelmeenides. Lihasõpradele on sel aastal valik maitseterohke, sest võimalus on proovida härjasabasuppi, kopra-, lamba-, metssea-, metskitse-, hirve- ja põdraliha, vutti ja veisepõske.