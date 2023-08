Veeriku kooli hakkab juhtima endine Suure-Jaani põhikooli direktor

2015. aastast Suure-Jaani gümnaasiumi ja 2020. aastast Suure-Jaani kooli direktorina töötanud Sepp on varem olnud ka loodusainete õpetaja Tartu Kivilinna gümnaasiumis. Lisaks on ta läbinud alustavate koolijuhtide arenguprogrammi. Sepal on magistriskraad bioloogia didaktikas.