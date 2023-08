Riburada kaovad tellistest tuulemüürid

Anne 75 ühistu esimees Janek Vanginin selgitas, et põhjusi oli kaks: ohutus ja majade soojustuse probleemid. «Selline müür on külmasild. Tubade seinad on jääkülmad ja naabermajas kipuvad kööginurgad selle tõttu hallitama,» rääkis ta. «Seal oldi tellised poollahti, lapsed mängivad all. Kui tuulega kivi pudeneb, võib ükskõik kes pihta ja surma saada. Kallis töö, kulub tuhandeid, aga teha tuli. Teistel majadel on ka näha, et tellised on poolviltu ääre peal.»