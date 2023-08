Pool teie esimesest tööpäevast on läbi. Kas see on möödunud teatrijuhi ametikohustusi täites või teatrimajaga taastutvudes?

Võib öelda, et nii ja naa, hästi palju on vanu tuttavaid. Astusin siia teatrisse sisse täpselt 20 aastat tagasi – uskumatu, minu meelest teatris ei ole inimesed üldse muutunud, vaid nad on täpselt, nagu nad olid 20 aastat tagasi. Väga äge on neid uuesti näha! Ma ei oska hinnata, aga arvan, et pooled, kui mitte rohkem on samad, kes olid 20 aastat tagasi. Selles mõttes on tõesti taastutvumine olnud.