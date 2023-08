Rattaselts tunnustab linna julge otsuse eest

Rattateede planeerimine põhitänavatele – Riia, Vabaduse ja Turu – on oluline areng. Rattateid ei peaks ehitama ainult sinna, kuhu seda on mugav teha. Vaja on kiiresti panustada olulistesse liikluskoridoridesse, sest nagu iga teine liiklejate rühm, eelistavad ka ratturid sõita põhitänavatel. Seda nii lühemate vahemaade kui mentaalsete kaartide tõttu. Riia tänav on rattaringluse andmetel kõige tihedama rattaliiklusega tänav, kuigi kõrval on päris hea taristuga Vanemuise tänav. Hoolimata kehvast rattataristust ja ohtlikest ristmikest ning teelõikudest eelistavad ratturid ikkagi just Riia tänavat. Samuti on Riia tänaval kõige suurem rattakasutuse potentsiaal – kui sinna hea taristu luua, toob see tõenäoliselt suure hulga uusi inimesi ratta selga.