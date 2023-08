Heiki Hansen: Elva lasteaiareformi eesmärk pole kokkuhoid

Ühendjuhtimise teemat on Elva vallas erinevatel viisidel arutatud jaanuarikuust saadik ning 2020. aastal koostatud haridusvõrgu analüüsis tõdeti samuti linnapiirkonna lastea­edade ühendjuhtimise kasulikkust. Juba esimene kaasamisseminar juhtkondade ja hoolekogudega andis selge märguande, et ühendjuhtimine on suund, mille poole edasi liikuda. Hiljem tuli positiivseid arvamusi ka nii lapsevanemate kui lasteaedade personali seast. Siiski, viis kuud hiljem, vahetult enne volikogu istungit, tärkasid arvamusavaldused, mis nägid seesugust muutust kui halvimat, mida oma kogukonnale teha.

Inimesi on erinevate eluvaadetega, konservatiivsemaid ja liberaalsemaid, pessimistlikumaid ja optimistlikumaid. Mina näen, et selline muutus avab võimalused ning annab arenguinpulsi. Aastakümneid olnu ei pruugi alati olla parim ning rutiinis olijad ei pruugi näha ega tahta midagi enamat või teistsugust. See aga ei tähenda, et olemasolevas ka midagi halvasti on – muutuste ja arenguga ei peagi hakkama tegelema alles siis, kui midagi halvasti on.