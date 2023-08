Suurem osa jalgrattureid paneb oma sõiduvahendi lukku, aga lukkude tõhususse on usk väike.

Tänavu 14. augusti seisuga on Tartumaal registreeritud 84 rattavargust. Aasta tagasi samal ajal oli rattavargusi veidi üle saja. Selle aasta suvekuudel ehk juunis ja juulis on varastatud 27 kaherattalist, mis on samuti veidi vähem kui aasta tagasi.