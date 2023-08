Eesti suvi on on kahetsusväärselt lühike. Selles lühikeses suves on ka kahetsusväärselt vähe nädalavahetusi. Suves on siiski paar-kolm kohustuslikku suursündmust, kuhu tuleb kindlasti minna ning millest pole pääsu ja mille puhul ei teki pähe mõtet, et äkki on sel ajal kusagil veel mingi üritus. Nende sekka käivad jaanipäev, laulu- ja tantsupidu ning mõni veel, näiteks sel korral Rally Estonia.