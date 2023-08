Luise Lota Niitenberg: parim tee headeks muutusteks: kuulda, kuulata ja tegutseda

Näen oma kodukoha tulevikku märkimisväärselt edasi arenenuna tolle praegusest olemusest. Loodan, et linn on tulevikus muutunud praegusega võrreldes jalakäijate suhtes sõbralikumaks ja rohelisemaks – kohaks, kus inimesed ja loodus eksisteerivad harmoonias, mitte teineteisega pidevalt konkureerides.

Praegu Tartus liikudes võib näha palju kitsaid kõnniteid või on need üldse puudu. Nii pole midagi imestamisväärset, kui kõnnid näiteks Karlovas ja peatud ikka ja jälle, ehmudes auto äkilisest möödumisest. Jääb vaid üle end õnnitleda, et kõndisid murul, mitte sõiduteel. Ent kas inimese koht turvalisel jalutuskäigul peab ikka olema muru peal, samal ajal kui masinad laiu teid kasutavad?