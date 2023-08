Idee eestvedajad on olnud Eesti poolelt Tartu Bigbank ja põhjanaabrite klubi Raisio Loimu. Bigbanki mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul on seis muutunud aga väga keeruliseks.

«Sealt ei paista midagi eriti vahvat. Kui mingid mängud tulevad, on see juba õnnestumine,» ütles ta. «Soome enda poolel ei saa kuidagi alaliit ja klubid ühele joonele. Tuleb veel üks koosolek, kus üritatakse võimalusi leida. Meil on ilmselt vaja leida lahendus hoopis lõuna poolt.»