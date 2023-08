Loata lastetute naiste andmeid hankinud dekaani saatus peaks selguma täna

Asser kinnitas Tartu Postimehele, et on juba täna hommikul Eametsa puudutava skandaali asjus kollegidega aru pidanud. «Asi on väga tõsine, kohtun täna ka Raul Eametsaga,» sõnas Asser. Esimene selleteemaline arutelu oli meestel eelmise nädala lõpus, ent siis konkreetset otsust ei sündinud.