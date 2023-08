Jõgevamaa keskerakondlased teatasid erakonna esimehe eelistusest

«Toetame Tanel Kiike ja tema meeskonda, sest erakonna esimees peab saama oma ideid teoks teha,» lausus Jõgevamaa piirkonna esimees Andres Vään. «Tanel on oma varasemate tegudega tõestanud, et talle läheb korda inimeste toimetulek väljaspool Tallinna. Lisaks on Tanelil laitmatu maine ja ta on väärikas kandidaat esindamaks Eesti riiki peaministrina,» lisas Vään.