Kambjas valmisid kodud sõjapõgenikele

Kambjas on valla eestvedamisel Ukraina sõjapõgenikele põhjalikult remonditud kaks korterit. Nendesse valisid mööbli elanikud ise.

Rahandusministeeriumi andmetel taotles kaks kolmandikku Eesti omavalitsustest rahalist toetust, et korrastada Ukraina sõjapõgenikele mõeldud eluruume. Üks nendest omavalitsustest oli Tartu külje all asuv Kambja vald, kus on nüüd valminud esimesed korterid.