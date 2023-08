Hiphopifestivali päevil liigub Elvas rohkem politseipatrulle

Augusti keskel korraldatav hiphopifestival on saanud Elva lahutamatuks osaks ning hiphopiskeenele on see suve kõige oodatum sündmus. Festivali korraldaja Maido Mölsi sõnul tuli alguses kõvasti vaeva näha, et endale nime teha ja selle festivali vajalikkust tõestada.