Kuigi Tartu ja Rannu vahel on vaid 35 minutit autosõitu, on linnast maakoju minnes mul küll tihti tunne, justkui astuksin teise aega ja ruumi. Vastupidi samuti. Ma ei tea, mida sellest järeldada. Tean ainult kindlalt: eile, täna ja homme on Tartu mu kodu. Kas terveks eluks, on mõttekoht tuleviku minale. Aga see tulevik ei ole kindlasti veel praegu.