GALERII ⟩ Inga Lunge esitles abikaasa pillimängu saatel oma raamatut elust Karlovas

Näitleja, lavastaja ja laulja Inga Lunge on maha saanud oma kolmanda raamatuga. See on ilmunud kirjastuse Petrone Print menukas «Minu...» sarjas ja on nii uus, et autor sai selle esimest korda kätte võtta ja avada alles esitlusel Tasku keskuse Rahva Raamatus.