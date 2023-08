Pildid ⟩ Raamatukogus saab näha arbuusikarva ja piprakujulisi tomateid

Tartu linnaraamatukogu Annelinna harukogus näeb selle nädala lõpuni erilisi tomateid. Kui tomati puhul ollakse harjunud, et see on valmides punane või äärmisel juhul kollane, siis raamatukogus üles seatud näitusel saab kaeda küpseid rohelisi ja pipart meenutavaid tomativilju.