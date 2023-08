Galerii ⟩ Inglisilla remondiks kulub arvatust kauem aega

Tartu linnamajanduse osakonna juht Rein Haak selgitas, et plaan oli välja vahetada sillapealne laudis. «No sealt olid mingid autod üle sõitnud, lauad olid katki, need oli vaja kindlasti ära vahetada,» lausus Haak.

Küsimusele, millal sealt autod üle sõitsid, vastas Haak, et kus tegijaid, seal nägijaid. «Meieni jõudis info, et keegi olevat seal sõitnud, aga Inglisild ei ole selleks mõeldud. Autodega see laudis seal katki sõideti,» märkis Haak.

Inglisilla remondi järelevalve eest vastutav Tartu teehoolduse spetsialist Marko Metsma sõnas, et laudise eemaldamise järel vaatas sillalt vastu ebameeldiv üllatus: silla külgtalade otsad on mädad ning need tuleb välja vahetada. «Seda polnudki võimalik enne näha, see sai selgeks, kui lauad pealt lahti võeti,» rääkis Metsma.

Esiti nägi plaan ette remondiks kulutada kaks nädalat ja ligi 10 000 eurot. Nüüd, mil on teada töömahu suurenemine, võib arvata, et remont venib vähemalt septembrini. Lisaks on vaja majandusosakonnal reservfondist saada remondiks juurde ligi 15 000 eurot. «Seda lisakulu ei olnud võimalik varem ette näha, loodame, et linnavalitsus selle ka eraldab,» sõnas Haak.