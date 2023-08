Piltuudis ⟩ Autovabaduse puiesteel haigutab tühjus, bussid pääsevad seal liikuma homme

Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Sille Võsaste selgitas, et kolmapäevaks oli mööbel ja tehnika tõesti Vabaduse puiesteelt juba ära jõutud viia. «Öösel tehti alale ka puhastus, et graafiku järgi saaks homme lõigu taas bussiliiklusele avada,» lisas Võsaste kolmapäeva ennelõunal.

Et järgmisel aastal kannab Tartu Euroopa kultuuripealinna tiitlit, ei ole veel praegu selge, kas autovabaduse puiestee harjumuspärasel kujul ka siis naaseb. Selge on see, et tuleval suvel on südalinnas oodata teisigi suursündmusi.