Soomlane Lauri Haapamäki kõndis paar nädalat tagasi üle Kaarsilla kaare. Kaarele pääseda on üsna keeruline, tõdes ta pärast retke.

Rahvasuu räägib, et lihtsaim viis põlist tartlast ära tunda on minna temaga üle Kaarsilla: kohalik teab, et siin kehtib parempoolne liiklus ja ületab silla alati «õigelt» poolt. Soojal ajal näivad aga reeglid muutuvat – kõnniteeks saab hoopis silla kaar.