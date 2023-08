Miks tuntud ketipoed Eedenist lahkuvad?

Eedeni keskuse külastajad on märganud, et mitu suurt kaubamärki on sealt lahkunud või lahkumas, kuid mitte tingimata Tartust. Sealt võib tekkida küsimus, kas midagi on valesti või halvasti Eedeni keskusega. Aga koht on hea, rahvast liigub – kas omanik näeb siin probleemi või normaalset asjade arengut?