Jüri Laurson: kliinikumi elektrivarustuse kindlus jätab soovida

Miks siis ei pööratud tähelepanu suure haigla projekteerimisel elektrivarustuskindluse tagamise nõuetele? Nüüd ollakse hädas ja selgitatakse, et alajaam töötas ülekoormusel ja kuumenes üle. Eilses Tartu Postimehes on kirjutatud, et alajaama ülekuumenemise tõttu oli kell 15–17 haigla peamajas osaline voolukatkestus.

Kuid teada ju on, et ükski normaalselt koormatud trafo ei kuumene üle, sest vastavalt on ehitatud trafo omajahutus ja traforuumile vastav ventilatsioon. Tuleb välja, et kliinikumi elektrivarustus ei ole endiselt valmis tööks erakorraliste ilmatingimuste korral.